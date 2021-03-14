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Розслідування штурму Капітолію є чи не найскладнішим в історії, - Мін'юст США

Новость на русском → США, Неділя 14 березня 2021 07:10
Розслідування штурму Капітолію є чи не найскладнішим в історії, - Мін'юст США Фото: Капітолій (pexels)
Автор: Даша Харченко

Міністерство юстиції США називає розслідування штурму Капітолію, яке вчинили прихильники колишнього президента США Дональда Трампа, ймовірно, найскладнішим в історії відомства. Кількість людей, яким буде оголошено обвинувачення може досягти 400 осіб.

Про це повідомляє Голос Америки.

Відповідна оцінка міститься у судовому поданні Мін'юсту США.

У відомстві заявили, що очікують пред'явлення обвинувачень ще понад 100 особам у зв'язку із штурмом Капітолія.

"Розслідування та кримінальне переслідування штурму Капітолія імовірно буде одним із найбільших в історії США - і за кількістю підсудних і за обсягом та характером доказів", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст США також додав, що у ході розслідування було отримано та виконано понад 900 ордерів на обшук.

Нагадаємо, в Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу. Правоохоронці там будуть до 23 травня.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

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