Розслідування порушень санкцій ЄС французькою SAFRAN взято під контроль Єврокомісії

Як відомо, 12 липня Дубілет подав дві заяви проти SAFRAN на адресу ЄК.

Перша заява стосувалась історії поставок SAFRAN у 2018 році - через дочірню фірму - високоточних компасів для встановлення в комплексі спостереження "Іронія".

Друга - можливих порушень цією компанією санкцій ЄС і поставок у 2015 році сенсорних модулів підприємствам Військово-повітряних сил РФ (ВПС РФ).

У листі пропонується передача заяв Дубілета компетентним органам Франції для розгляду вже на національному рівні. При цьому ЄК зобов’язується стежити за результатами розслідування французькими органами.

Нагадаємо, концерн SAFRAN спеціалізується на виробництві аерокосмічного і оборонного обладнання або його компонентів. З 2005 року компанія сфокусувалась на трьох основних напрямах: авіаційні двигуни та обладнання, космос і оборона.

11,2% пакету акцій володіє уряд Франції.

Відомо, що у 2016 році SAFRAN постачала до війська РФ сенсорні модулі, при цьому знаючи кінцевого отримувача - ВПС РФ. А через свою дочірню компанію Safran Vectronix AG (Швейцарія) концерн продавав російським підприємствам високоточні лазерні далекоміри. Один із них було виявлено в російському оптико-електронному комплексі спостереження "Іронія" 2019 року виробництва.

SAFRAN - не єдина французька компанія, що налагодила торгівлю військовими товарами з Росією. Концерн Thales, який спеціалізується на виготовленні систем для військового, авіакосмічного і морського призначення й 25,67% акцій якого володіє уряд Франції, постачав до Росії тепловізори Catherine FC, які використовували для створення прицільних комплексів "Эсса", "Плисса" та "Сосна-У".

Своєю чергою вони посилили бойові можливості модифікованих танків Т-80, Т-90, Т-72 та інших військових машин. Водночас Sofradir, "дочка" Thales, у 2016 році фірма збула до Росії 83 інфрачервоних сповіщувачі та 258 інфрачервоні сповіщувачі.

За даними порталу Investigate Europe, за останні 8 років французькі компанії зі сфери ВПК встигли заробити на торгівлі з Росією 152 мільйони євро.