Розширимо географію виступів на парламенти країн Африки та Азії, - Зеленський

"Наступного тижня, як завжди, буде багато міжнародної активності, в якій буду брати участь. Ключове - це зброя і фінансова підтримка для України. Працюємо для посилення санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що триває робота з підтримки максимальної уваги світу до України. Він уточнив, що планує поспілкуватися з американськими студентами, а 23 травня виступити перед учасниками форуму в Давосі.

"Обов'язково продовжу звертатися до парламентів європейських держав-партнерів України. Працюємо також над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії", - підкреслив Зеленський.