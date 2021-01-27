Розширені склади і допуск щеплених вболівальників: як планують провести Євро-2020

УЄФА не розглядає зміну формату проведення чемпіонату Європи з футболу. І розраховує, що матчі пройдуть з уболівальниками.
Про це повідомляє The Telegraph.
Європейський футбольний союз не має наміру змінювати формат турніру і збирається проводити його спочатку запланованих 12 містах. УЄФА отримав підтвердження від всіх країн, де заплановані матчі, про готовність прийняти турнір.
Щоб турнір пройшов без суттєвих ексцесів, в УЄФА розглядають ряд заходів, які повинні забезпечити безпечне проведення Євро-2020 як для команд, так і для вболівальників.
Серед них:
Малоймовірно, що на якомусь із стадіонів Євро-2020 буде дозволено заповнення трибун на 100%. Поки в УЄФА не знають, на скільки будуть заповнені стадіони в різних країнах. Остаточне рішення цього питання, включаючи подачу містами схем розміщення вболівальників на трибунах, відклали до квітня, з огляду на швидку зміну ситуації з пандемією.
Відомо, що Шотландія і Уельс готові прийняти частину матчів Євро-2020, якщо в результаті яке-небудь із запланованих міст не зможе взяти участь в турнірі. Про готовність прийняти більше матчів говорять і в Англії.
Вважається, що потенційно від проведення матчів можуть відмовитися Баку і Бухарест. Збірні Азербайджану і Румунії не пробилися у фінальну стадію чемпіонату.
Нагадаємо, а Євро-2020 збірна України зіграє у групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
Суперниками "синьо-жовтих" у спарингах перед турніром стануть Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) та Кіпр (7 червня).