Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 завершилася і почалося моделювання його польоту

Розшифровка "чорних скриньок" літака АН-26, що розбився під Харковом, завершилася. Зараз займаються моделюванням його польоту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом".

У Міноборони повідомили виданню, що вся інша інформація по цьому процесові поки засекречена.

"Розшифровка "скриньок" вже завершилася, ми зараз ведемо моделювання всього польоту", - йдеться в повідомленні.

Інформація засекречена, щоб "не було упереджених дій і наклепів", оскільки "це дуже педантичне справа".

Як повідомляло РБК-Україна, голова держкомісії з розслідування трагедії Олег Уруський не виключав, що катастрофа літака АН-26 могла статися через людський фактор.

Зазначимо, в ДБР спростували інформацію про те, що у АН-26 під час польоту відмовив один з двигунів, що могло стати причиною катастрофи.

Нагадаємо, літак АН-26 Збройних сил України зазнав аварії 25 вересня біля Чугуєва Харківської області під час навчального польоту. На його борту знаходилися 27 осіб, вижив тільки один курсант.