Витрати на субсидії через підвищення тарифів за місяць зросли на 1 млрд гривень

Витрати з державного бюджету на житлові субсидії у січні 2021 року зросли на 1 млрд гривень. Усього за місяць було виплачено 7,6 млрд гривень.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 лютого, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Верховна рада 29 січня внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).