Видатки на президента, Раду та уряд збільшили у держбюджеті-2022 до другого читання

Згідно з проектом, видатки загального фонду держбюджету на Верховну раду у 2022 році становитимуть 2,683 млрд гривень (збільшення в порівнянні з першим читанням на 3,2%).

Видатки на президента і офіс президента зростуть 1,2% до 1,088 млрд гривень.

Водночас видатки на Секретаріат Кабінету міністрів України зростуть на 9,0% до 1,330 млрд гривень.