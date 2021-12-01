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Видатки на президента, Раду та уряд збільшили у держбюджеті-2022 до другого читання

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проект державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення на президента, Верховну раду та уряд. Загалом видатки збільшені на 206,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Згідно з проектом, видатки загального фонду держбюджету на Верховну раду у 2022 році становитимуть 2,683 млрд гривень (збільшення в порівнянні з першим читанням на 3,2%).

Видатки на президента і офіс президента зростуть 1,2% до 1,088 млрд гривень.

Водночас видатки на Секретаріат Кабінету міністрів України зростуть на 9,0% до 1,330 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Доходи та видатки збільшені на 55 млрд гривень.

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Держбюджет