RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Витрати на оборону в держбюджеті-2022: на що підуть гроші

Автор: Дмитрий Кузнецов

У держбюджеті-2022 закладено збільшення фінансування сектору безпеки і оборони у порівнянні з минулим роком. Ці кошти планується направити на підвищення грошового забезпечення військових, розв'язання питання з житлом для ветеранів і нові зразки озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Президентом (Володимиром Зеленським - ред.) було прийнято рішення про збільшення фінансування сектора безпеки і оборони в порівнянні з 2021 роком. Якщо у нас у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93, то вона буде збільшена у 2022 році до 5,95 від ВВП країни. Це складе 319,4 млрд гривень", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

За його словами, насамперед ці гроші підуть на збільшення грошового забезпечення військовим. Крім того, планується закрити питання з житлом для ветеранів.

Крім цього в бюджеті на наступний рік передбачено збільшення фінансування українських ракетних програм та іншого новітнього озброєння, а також розвиток військово-морських сил України.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОДержбюджет