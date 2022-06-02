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Видатки держбюджету перевищили доходи вдвічі: скільки Україна витратила у травні

Фото: держбюджет України за травень виконаний з дефіцитом 113,4 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оперативними даними, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень. Касові видатки були здійснені в обсязі 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду - у сумі 216,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінфіну.

З даними прес-служби, у травні фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету становив 113,4 млрд грн, з початку року - 270,8 млрд грн.

Держані запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-травень 2022 року склали 376,6 млрд грн.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету з початку року залучено 225,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 17,7 млрд грн (356,4 млн доларів та 233,7 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 200,2 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 120,0 млрд грн.

За даними Мінфіну, із зовнішніх джерел залучено 151,1 млрд грн.

"З початком війни із Російською Федерацією державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі, відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, які забезпечують підтримку життєдіяльності населення", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн., у тому числі загального фонду - 740 млрд грн, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.

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