Рано или поздно Россия поймет, что цена превышает выгоду, - генерал США

Во время полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла значительные потери, как и в экономике, так и в армии. Рано или поздно россияне поймут, что цена превышает выгоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в интервью Foreign Affairs.
"Я считаю, что россияне очень сильно пострадали. Они понесли много потерь. Их экономике нанесен значительный ущерб. По крайней мере, их сухопутные войска очень пострадали", - сказал Милли.
Генерал считает, что "рациональные люди, в рамках российского процесса принятия решений, придут к выводу, что цена превышает выгоду, и это будет время делать что-нибудь, по крайней мере, с точки зрения ведения переговоров".
"Возможно, это время еще не сейчас - я не могу читать мнения. Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать. Но в определенный момент, если он рационален, ему придется это сделать", - отметил Милли.
Он подчеркнул, что российский диктатор может положить конец войне хоть сегодня вечером.
"Конечно, у него есть политические ограничения внутри российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят", - добавил генерал.
Напомним, ранее генерал США Марк Милли заявил, что у Украины сейчас есть возможность проводить как наступательные операции, так и оборонные. Возможности ВСУ значительно выросли на фоне поставок вооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .