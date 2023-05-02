Рано или поздно Россия поймет, что цена превышает выгоду, - генерал США

"Я считаю, что россияне очень сильно пострадали. Они понесли много потерь. Их экономике нанесен значительный ущерб. По крайней мере, их сухопутные войска очень пострадали", - сказал Милли.

Генерал считает, что "рациональные люди, в рамках российского процесса принятия решений, придут к выводу, что цена превышает выгоду, и это будет время делать что-нибудь, по крайней мере, с точки зрения ведения переговоров".

"Возможно, это время еще не сейчас - я не могу читать мнения. Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать. Но в определенный момент, если он рационален, ему придется это сделать", - отметил Милли.

Он подчеркнул, что российский диктатор может положить конец войне хоть сегодня вечером.

"Конечно, у него есть политические ограничения внутри российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят", - добавил генерал.