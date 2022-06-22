Рання діагностика і передове лікування захворювань і травм кісток і суглобів - сучасний медичний центр ортопедії, реабілітації та фізіотерапії SV Center

SV Center – ліцензований медичний центр, який спеціалізується на ортопедії, реабілітації та фізіотерапії. Центр був заснований спільними зусиллями людей зі спорту та медицини у 2020 році, і за два роки виявив себе як успішний проект, який вже допоміг тисячам наших пацієнтів вирішити проблему зі здоров'ям, відновитись після травми чи операції, або підготуватися до навантажень. Наш SV Center спрямований як на вирішення проблеми, що вже існує, так і на попередження потенційних проблем. Серед клієнтів SV Center можна знайти як відомих спортсменів, так і простих людей, які зіткнулися з необхідністю якісного лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату.

У штаті SV Center лікарі-реабілітологи та фізіотерапевти Збірної України з футболу, Олімпійської збірної та інших топових команд України; лікарі ортопеди-травматологи, загальні хірурги. Одним словом: люди з профільною освітою, які добре знають свою справу:)

Ми працюємо на дорогому обладнанні Бі Ті Ель (BTL) – найбільшого виробника медичного обладнання з Великобританії.

До ваших послуг:

консультація ортопеда-травматолога, фізіотерапевта, хірурга

Ультразвукова діагностика опорно-рухового апарату (УЗД)

індивідуальний комплексний підхід з урахуванням особливостей людини та її супутньої патології

масаж у всіх його різновидах

ударно-хвильова терапія

високоінтенсивна SIS магнітотерапія

Ультразвукова терапія

Електроміостимуляція

ЛФК, індивідуальні заняття з фізичним терапевтом

Комп'ютерне витягування хребта

TR-терапія - спрямована контактна діатермія

Плантографія, виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок за спрощеною експрес-методикою або з цифровим скануванням стоп

Комплексна методика глобальної оцінки роботи органів та систем за унікальною для України системою в результаті якої Ви отримуєте індивідуальну Карту Здоров'я з індивідуальними рекомендаціями щодо харчування, режиму тренувань, лікування виявлених проблем.

Сучасне хірургічне та нехірургічне лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату (плазмотерапія, лікування стовбуровими клітинами, внутрішньосуглобові та навколосуглобові ін'єкції препаратів гіалуронової кислоти та інших лікарських препаратів, у тому числі під контролем датчика УЗД для збільшення клінічного ефекту лікування та для точної доставки ліків у проблемну зону)

Кріосауна

SV Center знаходиться в мальовничому місці на Оболонській набережній, 19, корпус 3 (Поруч із Гольф Центром). Вхід із боку набережної. Вас неодмінно порадує затишна атмосфера у центрі та тепле ставлення нашого колективу.

Уточнити всі питання та зв'язатися з нами Ви можете за телефоном 067 783 63 68 або 096 007 00 27

Сторінка SV Center в Instagram: instagram.com/svcenter_rehab_physio/

Головний лікар, лікар ортопед-травматолог, кандидат медичних наук Яровий Дмитро Михайлович

yarovoy.org

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