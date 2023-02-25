Утренний обстрел Херсона: появились фото последствий

В субботу, 25 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В Офисе президента показали фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОП Андрея Ермака.
"Последствия обстрела Херсона, в результате которого пострадали три человека", - говорится в сообщении под фото.
Напомним, сегодня, 25 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки ранения получили трое работников аварийно-спасательной службы.
Позже в Херсоне снова раздались взрывы.
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