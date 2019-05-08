Стрілка, що поранив нардепа, відправили у СІЗО

Чоловіка, який увечері 7 травня стріляв з травматичного пістолета у депутата Верховної ради Олександра Урбанського, затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України і доставили до Одеського слідчого ізолятора. Про це заявив радник очільника Одеського главку Нацполіції Руслан Форостяк, передає "Укрінформ".

У приватному помешканні стрілка провели обшук.

"Стрілка, що увечері 7 травня поранив у ногу з травматичного пістолета народному депутату Олександру Урбанському, доправлено в Одеський слідчий ізолятор. При обшуку в його приватному помешканні виявлено чотири одиниці вогнепальної мисливської зброї, яку правопорушник колекціонував. Розпочато слідство за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - заявив радник.

Постраждалий, який отримав проникаюче поранення в ногу, відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, поліція Одеси повідомляє, що під час конфлікту з директором готелю народний депутат України отримав вогнепальне поранення ноги. Місцеве видання "Думська" повідомляло, що стріляли в нардепа Олександра Урбанського. Брат нардепа розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-депутата Сумської міської ради та колишнього голови земельної комісії Анатолія Жука застрелили на дворі його власного будинку. Відзначимо, загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. У 2014 році балотувався на пост мера.