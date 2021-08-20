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Поранені в зоні ООС військовослужбовці отримають премії до Дня незалежності

Автор: РБК-Україна

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців. Їх отримають поранені раніше військові в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Премії, згідно наказу, будуть нараховані з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2 500 до 10 000 гривень.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику Міноборони на 2021 рік".

Раніше повідомлялося, що українським військовим збільшили виплати.

РБК-Україна писало, що президентз нагоди Дня Повітряних сил відзначив державними нагородами 19 військовослужбовців.

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премияДень незалежності УкраїниООС