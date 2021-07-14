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Поранення дитини під Житомиром: підозрюваного відправили під домашній арешт

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Житомирська область, Середа 14 липня 2021 15:01
Поранення дитини під Житомиром: підозрюваного відправили під домашній арешт Фото: чоловіка, який вистрілив дитині в спину, відправили під домашній арешт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовцю, який поранив з вогнепальної зброї 9-річну дитину в Житомирській області, обрали запобіжний захід. Його було відправлено під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генеральної прокуратури.

"Встановлено причетність до стрілянини затримано військовослужбовця. Йому обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 12 липня в результаті стрілянини 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. ЇЇ у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

Після чого, 13 липня стрілка затримала поліція. Йому повідомили про підозру, однак він свою провину не визнає.

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