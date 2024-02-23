"Рамштайн" и санкции. Как Запад помогает Украине в войне с Россией: хроника

При подготовке материала использовались: данные wikipedia, публикации АрміяINFORM, Facebook министра обороны Рустема Умерова, Telegram Министерства обороны Украины, информация с сайтов Совета ЕС, Минфина США, правительства Великобритании, анализ влияния западных санкций от Киевской школы экономики (KSE).

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Начало "Рамштайна": переход на оружие НАТО и главные анонсы 2022 года

Контактная группа по вопросам обороны Украины появилась в ответ на российское вторжение. В ее рамках проходят встречи для синхронизации военной помощи. Группа получила неформальное название "Рамштайн" - по названию базы ВВС США в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, где прошло первое заседание.

Фото: главные анонсы заседаний в формает "Рамштайн" (инфографика РБК-Украина)

Начало сотрудничеству положила встреча 26 апреля 2022 года, на которой союзники главным образом обсуждали то, как и чем именно они могут помочь Украине. Тогда же был сформулирован принцип "помощь всем необходимым как можно скорее", более 30 стран заявили, что на первом этапе выделят на эти цели более 5 млрд долларов, а Германия - о готовности поставить самоходные зенитки Gepard.

После второго "Рамштайна" Дания объявила о поставках противокорабельных ракет Harpoon и пусковых установок, Чехия - о танках и ударных вертолетах. Италия, Греция, Норвегия и Польша - об артсистемах и снарядов в калибрах, которые на тот момент были на вооружении Украины.

Третья встреча прошла 15 июня на фоне уличных боев за Северодонецк (Луганская область). Ее результатом стало заявление о постепенном переходе Украины на вооружение НАТО, поставках дальнобойных реактивных систем залпового огня M270, HIMARS, MARS II, ракет Brimstone, вертолетов Ми-17, гаубиц М777. Еще спустя месяц, 20 июля, США объявили пакет на 400 млн долларов с тысячью высокоточных боеприпасов для артиллерии, 4 дополнительными системами HIMARS. По состоянию на июль 30 из 50 стран-участниц поставляли летальное оружие. Многие детали не раскрывались, но стало известно о планах поставить бронетранспортеры М113.

Пятый "Рамштайн" прошел под знаком подготовки стратегии долгосрочной поддержки. США пообещали предоставить гаубицы, противорадарные ракеты HARM, 100 бронемашин HUMVEE, боевые машины пехоты, сверхточные снаряды Excalibur. Норвегия - 160 противотанковых ракет AGM-114 Hellfire, Британия более 120 машин для перевозки спецтехники.

Фото: первая встреча "Рамаштайн" в апреле 2022 года (twitter.com/SecDef)

Шестому заседанию 12 октября предшествовал массированный удар по энергетике Украины. В связи с этим впервые было объявлено о поставках ЗРК NASAMS, самоходных гаубиц PzH 2000, а также первых 6 пусковых установок ПВО HAWK. Появилась информация о возможной передаче LRU M270 - французских аналогов HIMARS на гусеничном ходу. Тогда же стало известно, что Германия поставила первые системы ПВО IRIS-T.

На последней в 2022 году встрече 16 ноября Польша заявила о поставке артиллерии и ПВО ближнего действия, Германия - о снарядах и ракетах для систем MARS II, Испания - о передаче еще двух пусковых установок HAWK. А перед этим США впервые объявили о поставке систем ПВО Avenger. Отметим, год завершался на относительно мажорной ноте после удачного контрнаступления Украины в Харьковской и Херсонской областях. После заседания тогдашний глава Объединенного комитета начальника штабов США Марк Милли подчеркивал, что Россия допустила стратегическую ошибку и уже проиграла.

"Все цели вторжения потерпели неудачу... Очевидно, что воля россиян к войне не соответствует украинской воле к борьбе на поле боя", - говорил он.

Качественный рост. Patriot, западные танки, коалиция F-16 и ракеты ATACMS

В начале 2023 года Россия продолжала наносить массированные воздушные удары, сместила акцент на Донбасс, продвигаясь на Соледар и Бахмут. Уже тогда стало понятно, что Украине понадобится более тяжелая техника. Накануне знаковой встречи "Рамштайн-8", которая фактически разблокировала этот вопрос, союзники объявили о планах поставить американские боевые машины Bradley, немецкие Marder, французские "колесные танки" AMX-10 RC и британские танки Challenger 2.

Само заседание прошло 20 января. Партнеры впервые подтвердили, что США, Германия и Нидерланды передадут зенитно-ракетные комплексы Patriot (благодаря которым Украина может сбивать баллистические ракеты). Одной из центральных тем была передача западных танков. Через несколько дней президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон отправит 31 Abrams, а немецкий канцлер Олаф Шольц дал согласие на передачу Leopard 2. Ко всему прочему партнеры пообещали передать самоходные гаубицы Caesar, AHS Krab и БТР FV430 Mk3 Bulldog.

По итогам девятой встречи 14 февраля стало известно, что Франция и Италия работают над предоставлением ЗРК SAMP-T, а Германия, Канада, Польша, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды - над поставкой танков Leopard. Детали не раскрывались, Украина готовилась к контрнаступлению-2023, и президент Владимир Зеленский говорил, что "не обо всем можно сообщать публично".

Фото: в начале 2023 года партнеры подтвердили будущие поставки ЗРК Patriot (Getty Images)

Спустя месяц на десятом "Рамштайне" было объявлено о дальнейшем усилении ПВО и формировании "бронированного кулака". Девять стран обязались поставить 150 танков Leopard и другую бронетехнику, Норвегия и США - две системы NASAMS. Словакия заявила, что готова передать 10 истребителей МиГ-29 (до осени выведены из эксплуатации), а Польша анонсировала поставку первый 4 единиц МиГ-29 (сколько будет всего, не уточнялось).

На встрече 21 апреля окончательно оформилась Коалиция танков. Партнеры договорились построить центр обслуживания Leopard в Польше, а США допустили, что могут передать больше чем 31 Abrams. И дополнительно согласовали поставки снарядов, топлива, патронов, снайперских винтовок Prairie Gun Works, ракет для ПТРК и модульных мостов.

А уже 25 мая на "Рамштайне-12" объявили создание Коалиции истребителей во главе с Данией и Нидерландами. Сразу было оговорено, что она начнет работу с подготовки пилотов на F-16. Кроме того, США пообещали еще больше ЗРК NASAMS, а Канада - более 40 ракет "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. До этого Британия передала партию ракет "воздух-земля" Storm Shadow.

"Нам нужно защищенное небо. Мы благодарим всех, кто присоединяется к этому процессу и формированию воздушной коалиции. Мы обязательно увидим в украинском небе Fighting Falcon (F-16, - ред.)", - говорил президент Зеленский.

На встрече 15 июня Дания и Нидерланды пообещали предоставить 14 танков Leopard 2, еще четыре единицы поступят из Испании, а Швеция объявила, что украинские пилоты также протестируют истребители Gripen. США анонсировали боеприпасы для HIMARS, 10 БТР Stryker и 15 БМП Bradley.

На четырнадцатом "Рамштайне", 18 июля, сообщили, что летчики пройдут обучение на F-16 в Дании, а также на базе в Румынии (здесь не раньше конца 2024 года). Группа стран объявила помощь на 1,5 млрд евро, в которую вошли ракеты SCALP (Storm Shadow), пусковые установки Patriot, танки Leopard. США анонсировали ПВО Vampire, дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade.

На встрече 19 сентября Украина, Эстония и Люксембург запустили IТ-коалицию (для создания единой цифровой экосистемы боевого управления). США заявили, что танки Abrams "вот-вот прибудут на поле боя", Дания обязалась поставить 15 танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1, Польша - более 100 БМП. В следующем заседании, 11 октября, впервые участвовал президент Владимир Зеленский, и именно на "Рамштайне-16" стало известно, что Дания передаст F-16 в начале 2024 года, а Бельгия - в 2025-м. Кроме того, Литва пообещала еще два ЗРК NASAMS, Британия - новейшую зенитную систему MSI-DS Terrahawk Paladin для борьбы с дронами. Спустя несколько дней Украина впервые применила тайно переданные дальнобойные ракеты ATACMS.

Фото: в рамках "Рамштайна" оформилась Коалиция истребителей, которая готовится к передаче F-16 (Getty Images)

На последней в 2023 году встрече, 22 ноября, была сформирована Коалиция наземных средств ПВО (20 стран), лидеры - Германия и Франция. Немецкая сторона объявила пакет на 1,4 млрд долларов с системами IRIS-T, ракетами и одним комплектом Patriot. Британия и Норвегия в рамках Морской коалиции заявили, что будут искать способы усилить безопасность в Черном море. Союзники обсуждали, как преодолеть дефицит артиллерийских снарядов.

Заседание 23 января 2024 года прошло без анонса длинного списка пакетов помощи. Тем не менее Германия объявила о поставке шести вертолетов Sea King Mk41, а Канада - о 10 многоцелевых катерах от Zodiac Hurricane Technologies (до конца весны). Кроме того, НАТО заключило договор на 220 тысяч снарядов, Британия анонсировала военный пакет на 2,5 млрд фунтов стерлингов, Франция - поставку 40 ракет SCALP, сотен бомб и более 70 артсистем Caesar.

Крайняя на сегодня встреча прошла на минувшей неделе, 14 февраля. Главные итоги - заработала Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны во главе с Францией, США и Германией, Коалиция дронов и Коалиция разминирования. Канада предоставит 44 млн долларов на закупку запчастей, вооружений и боеприпасов для F-16. Как заявил начальник ГУР Кирилл Буданов, пилоты заканчивают обучение, весной истребители могут появиться в украинском небе.

Первый год санкций. Заморозка резервов, удар по нефти и золоту, в списках Путин и компания

Новый виток ужесточения санкций связан с полномасштабной войной. Страны Запада вводили их поэтапно, и они получили номерные обозначения. За два года в общей сложности введены тринадцать пакетов, последний символически будет утвержден сегодня.

Первый пакет касался российского признания так называемых "ЛДНР". С 21 февраля 2022 года США, Британия, Австралия, Канада и ЕС начали вводить санкции против российских банков, в том числе финансирующих военно-промышленный комплекс. Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Другие ограничения касались суверенного долга, депутатов, Центробанка и приближенных к Владимиру Путину бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Второй пакет начали вводить сразу после вторжения. Он включал персональные санкции против Путина (включают запрет на въезд и заморозку активов) и экспорта технологий по переработке нефти. Компании из РФ ограничили в расчетах в долларах, евро, фунтах и йенах. Некоторые страны перестали выдавать визы гражданам России, а с 25 февраля США, Евросоюз и другие стали закрывать небо для российской авиации.

Сразу после этого, 26 февраля, был объявлен третий пакет. Эти санкции заморозили резервы Центробанка РФ в банках стран "Большой семерки", отменили программу "золотых паспортов" для россиян, отключили часть банков от международной платежной системы SWIFT. Лондон сообщил о подготовке черного списка российских богачей, а Евросоюз запретил вещание пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.

Фото: первые пакеты включали санкции против Владимира Путина, его окружения, олигархов, банков и некоторых секторов экономики (Getty Images)

Четвертый пакет, введенный в середине марта, расширил списки россиян и компаний, причастных к агрессии против Украины. Санкции касались запрета экспорт предметов роскоши и новых инвестиций в энергетический сектор. Австралия наложила ограничения на элиту и приближенных к Путину олигархов, а США и Евросоюз заговорили об эмбарго на нефть и блокировке выплат по государственному долгу.

Пакет №5 объявили 5 апреля 2022 года. В частности, Евросоюз запретил импорт угля, заход российских кораблей в свои порты, экспорт квантовых компьютеров и высокотехнологичных полупроводников, импорт древесины, семян, алкоголя и морепродуктов. США официально приостановили обмен информацией с налоговыми органами России.

Отметим, запрет на импорт угля повлиял на четверть всего российского экспорта, что составило примерно потерю 8 млрд евро выручки в год.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет. Он предусматривал поэтапный отказ от импорта сырой нефти и некоторых нефтепродуктов в течение 6-8 месяцев. Временное исключение предполагалось для стран, которые получают российскую нефть по трубопроводу и зависят от России, например, для Венгрии. Крупнейшие банки отключили от SWIFT, запретили вещание еще трех телеканалов и экспорт химикатов.

В следующем месяце, 21 июля, в рамках седьмого пакета санкций Евросоюз запретил импорт российского золота (как и ювелирных изделий), усилил экспортный контроль за товарами двойного назначения, а также обязал подсанкционных россиян раскрыть свои активы. Под персональные ограничения попали мэр Москвы Сергей Собянин, актеры-пропагандисты Владимир Машков и Сергей Безруков, а также уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая усыновила депортированного из Мариуполя ребенка.

Восьмой пакет одобрили 6 октября, сразу после того, как Россия объявила Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области якобы "своей территорией". Он включал запрет на экспорт оружия и военной техники, товаров авиационного сектора, электронных компонентов, на импорт продукции из стали, пластмасс, текстиля, обуви, кожи (на сумму около 7 млрд евро).

Кроме того, 8-й пакет стал законодательной основой для введения потолка цен на российскую нефть. Суть в том, что европейские компании могли оказывать услуги транспортировки нефти (морские), если она закупалась по цене не выше 60 долларов за баррель. Механизм заработал с декабря, но Россия до сих пор обходит его с помощью "теневого флота" танкеров и смешивания с нефтью из других стран. Кроме того, российский экспорт переориентировался на Индию и Китай. Запрет на морской импорт российской сырой нефти в ЕС вступил в силу 5 декабря 2022 года, а 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. В общем запрет распространялся на 90% импорта нефти из России в Европу. США отказались от нее еще раньше.

Уже зимой 2022-го стало понятно, что Россия нашла способ обходить и другие санкции. Например, за первые полгода западные страны поставили микрочипы Intel, AMD и других компаний на 777 млрд долларов через "прокладки" в Турции и Гонконге.

Фото: из-за санкций морской экспорт российской нефти в Европу остановился (Getty Images)

Последним в 2022 году стал девятый пакет, утвержденный 16 декабря. Он касался запрета инвестиций в энергетику и горнодобывающий сектор РФ, заморозки активов еще двух банков. Под санкции попал ряд российских министров и депутатов, члены семей Рамзана Кадырова и близкого к Путину олигарха Юрия Ковальчука, так называемые "власти" на оккупированных территориях, главные российские политические партии.

Дополнительные ограничения затронули поставки двигателей для дронов, генераторов, электронных компонентов, компьютерной техники, приборов ночного видения и камер. В феврале 2023 года швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян почти на 20 млрд долларов. По состоянию на февраль 2023 года только 9% из почти 1500 мировых компаний покинули российский рынок.

Замедление санкций. Всего три пакета за 2023 год и что войдет в следующий

Десятый пакет западные страны ввели 25 февраля 2023 года. Под запрет попали экспорт электронных компонентов, используемых в российских системах вооружений (БПЛА, ракеты и так далее), тепловизионных камер, грузовиков, снегоходов, мостов, кранов, деталей для машин, промышленных установок, транзит товаров и технологий двойного назначения. Также были введены санкции против почти 100 предприятий, связанных с российским ВПК, в том числе иранских компаний, которые поставляют "шахеды". Список физических лиц пополнили представители ЧВК "Вагнера", Совета Федерации, Госдумы и других учреждений.

В марте Еврокомиссия объявила 11-й пакет, в основном направленный на борьбу с обходом санкций. Кроме того, Норвегия внесла в свои списки более 1500 физических и юридических лиц, а Литва объявила о намерении конфисковать авто с российской регистрацией.

Двенадцатый пакет был согласован 18 декабря 2023 года. Он запрещает прямой или косвенный импорт алмазов из России, реэкспорт чувствительных товаров и технологий, расширяет список запрещенных товаров - литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для БПЛА. Дополнительные ограничения затронули чугун, медную и алюминиевую проволоки, трубы и прокат. Также запретили импорт сжиженного газа с 12-месячным переходным периодом и утвердили дополнительные меры для обеспечения соблюдения ценового потолка на нефть.

Фото: в 2023 году санкции добрались до сжиженного газа из России (росСМИ)

Крайний на сегодня, 13-й по счету пакет санкций против России европейские партнеры вводят накануне второй годовщины вторжения. Его называют самым слабым после того, как стало известно, что в нем не будет новых запретов на российский экспорт или импорт.

Новый пакет включает в себя около 200 юридических и физических лиц. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, введено больше ограничений против организаций, которые задействованы в обходе санкций, а также против оборонного и военного секторов. Также санкции затронули причастных к незаконной депортации украинских детей.

Эффект санкций. Как ограничения повлияли на экономику России

Согласно анализу Киевской школы экономики (KSE), российская экономика переживает стресс из-за войны и санкций. Внешняя среда стала менее благоприятной. Самым важным изменением макроэкономической ситуации за последний год стало резкое ухудшение внешнего баланса. В частности, в 2023 году общий объем экспорта товаров составил 423 млрд долларов - снижение на 29% по сравнению с 2022-м.

Это способствовало гораздо меньшему профициту торгового баланса - 118 млрд долларов (-63%) - и текущего счета - 50 млрд долларов (-79%), что фундаментально подрывает макроэкономическую стабильность. В результате резкого снижения притока иностранной валюты с осени 2022 года рубль потерял около 40% стоимости по отношению к евро и доллару США.

В октябре-декабре 2023 года более 98% российского морского экспорта сырой нефти, вероятно, продавалось по цене выше 60 долларов за баррель. Это указывает на очень низкое соблюдение ценового потолка. Однако отмечаются признаки того, что ужесточение санкций в энергетике дает эффект.

"Скидка на российскую нефть по сравнению с Brent, которая является ключевым механизмом снижения экспортных доходов, в последние месяцы снова начала увеличиваться. Если аналогичные шаги будут предприняты в ближайшие месяцы, внешний баланс России может приблизиться к критически низкому уровню", - отмечают в KSE.

Внешняя торговля стабилизировалось на новом базовом уровне в 35 млрд долларов экспорта и 25 млрд долларов импорта в месяц. Снижение экспорта из-за санкций и снижения цен на энергоносители обходится РФ примерно в 14 млрд долларов в месяц. Аналитики KSE полагают, что если ужесточить ценовые пределы, приток иностранной валюты может достичь критически низкого уровня уже в 2024 году.

Более высокие мировые цены привели к пересмотру скидки на российскую нефть. Это позволило России получить дополнительно 30 млрд долларов от экспорта в 2023 году, по сравнению с первоначальным сценарием. Ожидается, что цены и доходы от экспорта вернутся к прогнозным в I квартале 2024-го.

"По нашим оценкам, экспорт нефти и газа составит 228 млрд долларов в 2023 году и снизится до 186 млрд долларов в 2024 году и 176 млрд долларов в 2025 году… Крайне важно усилить давление, поскольку разница в 10 долларов за баррель снижает экспортные доходы примерно на 25-30 млрд долларов в год", - говорится в анализе.

Стабильные государственные финансы позволяют Москве реализовать план по резкому увеличению военных расходов - в этом году на военные нужды намерены потратить 100 млрд долларов (+68% к прошлому году).

Совокупные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2023 года составили 133,4 млрд долларов. С начала полномасштабного вторжения Россия израсходовала почти половину ликвидных активов, а также истощила все валютные запасы. В ликвидной части остаются активы в юанях и золото на общую сумму 56 млрд долларов. И это усложнит бюджетное финансирование через ФНБ.

До вторжения Россия располагала международными резервами на 634 млрд долларов. По оценкам KSE, в настоящее время из-за санкций заблокировано около 298 млрд долларов. Также с февраля 2022 года значительно выросла эмиграция - до 817-922 тысяч человек, в связи с чем экономика сталкивается с нехваткой рабочей силы.

Попытки восстановить экономику скрывают основные уязвимости. Российская экономика получает выгоду от масштабного финансового стимула, связанного с войной, который в этом году станет еще сильнее. Резкий рост расходов может добавить около 2,5% к росту ВВП в 2024 году.

"Таким образом, неудивительно, что экономическая активность практически полностью оправилась от первоначального шока, вызванного войной и санкциями. Однако главные основы экономики слабы, и проблемы в конечном итоге выйдут на поверхность", - считают в KSE.