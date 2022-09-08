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"Рамштайн-5": США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер у Німеччині на п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн"

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN, про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Каль уточнив, що в новому пакеті військової допомоги будуть, серед іншого, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS.

"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - сказав він.

Що собою являє формат "Рамштайн"

Зустріч в даному форматі являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

На першій зустрічі крім країн НАТО і ЄС були присутні представники Ізраїлю і Катару, хоча і не значилися в офіційному списку учасників. Серед інших були представники Японії, Кенії, Тунісу, Австралії, Йорданії, Ліберії, Марокко, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Нагадаємо, попередня зустріч союзників проходила в онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.

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Військова допомога