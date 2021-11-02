Рамкова угода з США відкриває великі можливості для української розвідки, - ГУР

Як зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, розробка дорожньої карти для реалізації положень, підписаної в серпні у Вашингтоні рамкової угоди в оборонній сфері між Україною та США, є пріоритетом для всіх аналітичних підрозділів ЗСУ та системи національної безпеки загалом.

"Ми повинні йти в ногу з сучасним світом і дуже швидко переймати та засвоювати всі інновації для зміцнення оборони нашої держави, саме тому розробка дорожньої карти для виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері здатна стати таким модернізаційним планом, аналогів якого впродовж усіх років Незалежності в Україні ще не існувало", - зазначив Буданов.

За його словами, досвід проведення спеціальних операцій, це те, що треба переймати від США як для модернізації ЗСУ, так і для подальшої євроатлантичної інтеграції нашої держави й суспільства в оборонній сфері

"Цілком очевидно, що виконання рамкової угоди зі США відкриває також великі можливості для модернізації української розвідки", - підсумував Буданов.