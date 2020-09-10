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В рамках "Великого будівництва" ремонтують трасу Кропивницький - Миколаїв, роботи йдуть цілодобово

Кропивницький, Четвер 10 вересня 2020 15:42
В рамках "Великого будівництва" ремонтують трасу Кропивницький - Миколаїв, роботи йдуть цілодобово
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

До кінця року заплановано відремонтувати 66 км

Трасу національного значення Н-14 Кропивницький - Миколаїв відкриють до кінця року. Роботи йдуть цілодобово.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, автодорога Н-14 Кропивницький - Миколаїв увійшла в перелік об'єктів національної програми "Велике будівництво". До кінця року тут заплановано відремонтувати 66 км.

Завдяки тому, що траса буде бетонної, гарантійний термін її експлуатації збільшиться до 8-10 років.

В рамках &quot;Великого будівництва&quot; ремонтують трасу Кропивницький - Миколаїв, роботи йдуть цілодобовоВ рамках &quot;Великого будівництва&quot; ремонтують трасу Кропивницький - Миколаїв, роботи йдуть цілодобово

Крім того, бетонне покриття, в порівнянні з асфальтовим, краще витримує високу температуру повітря в літній час, відзначає Голик.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв про хід робіт на одному з найвідоміших довгобудів країни - мостах в Запоріжжі. Зараз на об'єкті задіяно 300 фахівців, які працюють у цілодобовому режимі.

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Новини України Транспорт МиколаївКропивницькийдорогиВелике будівництво
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