У рамках "Великого будівництва" відремонтують стільки ж мостів, скільки за всі роки незалежності, - експерт

До 2025 року "Укравтодор" в рамках програми президента "Велике будівництво" планує зробити стільки ж мостів, скільки зробили за всі роки незалежної України.
Про це написав політичний експерт Сергій Биков у Facebook.
За його словами, з 1980 по 1989 роки ремонтні роботи провели на 1950 мостах, а з 2010 по 2019 - на 314 мостах.
"Ситуація стала налагоджуватися у 2020 році, коли Володимир Зеленський почав програму "Велике будівництво". Всього за один, кризовий рік Укравтодор провів роботи на 158 мостах. З них 98 - це поточний середній ремонт, 43 - Капітальний ремонт, а 17 мостів побудували і реконструювали", - повідомив Биков.
Зокрема, найбільш примітними проектами служби за минулий рік стали:
Цього року планують відкрити флагманський проект програми - Запорізький міст. В травні відкриють міст через Хаджибейський лиман: він забезпечить рух по трьох смугах в обидва напрямки - три в Одесу і три в Київ.
За його словами, будівництво мостів створює великі замовлення української промисловості: мости будують з українського бетону і сталі, а у виробництві всього цього задіяні майже 20 000 осіб в різних сферах промисловості і мостового будівництва.
За п'ять років це має збільшити зростання українського ВВП на 0,9%.
Нагадаємо, планом президентської програми "Велике будівництво" на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд. А до кінця 2023 року планують відновити всю мережу (понад 20 тис.км) загальнодержавних доріг.