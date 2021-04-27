У рамках "Великого будівництва" відремонтують стільки ж мостів, скільки за всі роки незалежності, - експерт

За його словами, з 1980 по 1989 роки ремонтні роботи провели на 1950 мостах, а з 2010 по 2019 - на 314 мостах.

"Ситуація стала налагоджуватися у 2020 році, коли Володимир Зеленський почав програму "Велике будівництво". Всього за один, кризовий рік Укравтодор провів роботи на 158 мостах. З них 98 - це поточний середній ремонт, 43 - Капітальний ремонт, а 17 мостів побудували і реконструювали", - повідомив Биков.

Зокрема, найбільш примітними проектами служби за минулий рік стали:

Т-26-06: Маршинський міст через р. Прут, який планували побудувати ще з 2008 року;

Р-62: міст через р. Черемош у селі Розтоки (Чернівецька область) - будували з 2008 року;

Т-09-10: міст через Дністер, який почали будувати в 1994 році;

Н-09: міст через р. Теребля (Закарпаття) - будували з 2004 року.

Цього року планують відкрити флагманський проект програми - Запорізький міст. В травні відкриють міст через Хаджибейський лиман: він забезпечить рух по трьох смугах в обидва напрямки - три в Одесу і три в Київ.

За його словами, будівництво мостів створює великі замовлення української промисловості: мости будують з українського бетону і сталі, а у виробництві всього цього задіяні майже 20 000 осіб в різних сферах промисловості і мостового будівництва.

За п'ять років це має збільшити зростання українського ВВП на 0,9%.