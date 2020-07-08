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В рамках "Великого будівництва" триває капітальний ремонт дороги з Києва в Чернігів

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 18:52
В рамках "Великого будівництва" триває капітальний ремонт дороги з Києва в Чернігів
Фото: ремонт доріг (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Траса Київ-Чернігів-Нові Яриловичі - одна з тих, ремонт яких проходить за кошти ЄБРР та ЄІБ

В рамках "Великого будівництва", ініційованого президентом, триває капітальний ремонт дороги, що веде з Києва до Чернігова. Роботи на трасі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі ведуться відразу на декількох ділянках, у тому числі біля Броварів.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зараз триває ремонт на ділянках: кілометри 2-3, кілометри 29-32 (Бровари), кілометри 57-60.

В рамках &quot;Великого будівництва&quot; триває капітальний ремонт дороги з Києва в Чернігів

Траса М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі - одна з тих, ремонт яких проходить за кошти ЄБРР і ЄІБ.

Термін реалізації проекту - 2 роки.

Реконструкція дороги, під час якої вона була розширена до 1 категорії, тривала з 1977 по 1998 роки. З того часу ніяких капітальних або середніх ремонтів на ній не проводилося.

Активні роботи почалися тільки навесні 2020 в рамках "Великого будівництва".

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомляв, що вже в липні завершиться ремонт дороги Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк у Луганської області.

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Новини України Велике будівництводорогиЮрій Голик
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