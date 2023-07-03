Ралли акций возвращается, а ралли украинских еврооблигаций продолжается

На прошлой неделе ралли на рынках акций возобновилось с новой силой: индекс S&P 500 подскочил за неделю на 2,3% и таким образом с лихвой перекрыл свое падение на прошлой неделе. Ненамного отставали от него и остальные ведущие фондовые индексы.

Инвесторам недолго пришлось проникаться слабой промышленной активностью стран Запада, ведь потребители и дальше поддерживают экономики ЕС и США. И поэтому через неделю поступило немало подтверждений: индекс потребительских настроений – на полуторагодовом максимуме, неожиданно оживленный рост продаж новых частных домов, падение заявлений на пособие по безработице.

Увенчал все это окончательный пересмотр годового роста американского ВВП в первом квартале до 2% вместо предыдущей оценки в 1,3% – довольно существенная поправка к лучшему.

Конечно, самый большой недостаток всех свидетельств – это их принадлежность к прошлым, хоть и недавним трендам. Впрочем, инвесторам не привыкать принимать решения, руководствуясь тем, что они видят в "зеркале заднего вида". Тем более что главный вывод здесь – пессимистические прогнозы экономистов пока не оправдываются. Следовательно, рынки имеют больше шансов верить, что экономисты также неправы, когда обещают начало рецессии в этом году.

Эта вера в более светлое будущее мощно подкрепляется наличием на рынках огромной ликвидности – по оценкам компании по управлению активами Crossboarder Capital, глобальные объемы этой ликвидности составляют 170 трлн долларов. Также продолжается покупательский ажиотаж вокруг акций "прекрасной семерки" техно-гигантов во главе с Apple, рыночная капитализация которой на прошлой неделе впервые в истории превысила 3 трлн долларов.

Хорошие экономические данные, ликвидность и вера в ИИ и другой технический прогресс вполне достаточны для того, чтобы рынки не обращали особого внимания на мрачные замечания руководителей центральных банков о все еще высокой инфляции. Последние на прошлой неделе собрались на форуме в португальской Синтре и обещали новые повышение ставок, в том числе и глава ФРС Джером Пауэлл вместе с главой ЕЦБ Кристин Лагард.

Серьезно отнеслись к этим заявлениям только игроки долговых рынков: доходности американских казначейских облигаций прыгнули за неделю до максимальных отметок с марта. Инвертируемая кривая доходностей – где доходности краткосрочных бумаг превосходят доходности долгосрочных – является обычным предвестником рецессии.

Высокая ликвидность позволяет рынкам акций игнорировать и это предупреждение. Чтобы более эффективно бороться с инфляцией, центральным банкам придется способствовать сокращению этой ликвидности. Правильной возможностью для активизации этого процесса выглядит стресс-тестирование американских банков, которое на прошлой неделе показало их высокую устойчивость к возможной рецессии.

Между тем пессимизм на глобальных долговых рынках не помешал продолжению ралли украинских еврооблигаций. За прошедшую неделю украинские долларовые суверены подорожали еще на 4-5% и сместились в диапазон 23-25 центов на доллар. Этому способствуют обсуждение в ЕС гарантий безопасности и финансовой помощи, а также завершение первого пересмотра МВФ программы расширенного финансирования. По его результатам, Украина получит примерно 890 млн долларов для бюджетной поддержки.

По графику поступают кредиты от ЕС и бюджетные гранты от США, что должно способствовать дальнейшему наращиванию резервов НБУ в июне. Благодаря международной помощи текущий счет был практически сбалансирован в мае, а его профицит за последние 12 месяцев составил 3,4 млрд долларов, несмотря на внешнеторговый дефицит почти в 22 млрд долларов за тот же период.

Курс наличной гривны претерпел незначительную коррекцию, ослабев за неделю на 0,2% до диапазона 36,66-37,46 грн/долларов. По итогам месяца укрепление национальной валюты составило примерно 0,5%, а по итогам первого полугодия гривна усилилась более чем на 8%.