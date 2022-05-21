RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Одесі. В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждалих немає

Одеса (Фото: facebook.com/pragmatika)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. Незважаючи на руйнування об'єкта, ніхто не постраждав. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Братчука.

"Ворог продовжує обстріл об'єктів інфраструктури та цивільного населення з метою залякування. Напередодні було завдано удару по одному з об'єктів інфраструктури в області. Сталося певне руйнування, але рятувальники вчасно виконали свою роботу, тому у постраждалих немає. Наслідки удару для мирного населення відсутні", - заявив Братчук.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 20 травня, російські окупанти вже обстрілювали Одеську область. Ракета потрапила до вбиральні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаракетный ударВторгнення Росії до України