Ракетний удар по Києву: під завалами перебувають люди

У Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди рано вранці потрапила ракета, є люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

За його словами, частину мешканців будинку евакуйовано. Кличко зазначив, що в результаті "прильоту" постраждали дві людини, їх госпіталізували. "Зараз постраждалим надається допомога. Ті, хто в лікарні, знаходяться в стабільному стані. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Зараз ми чуємо, що є люди під завалами. Рятувальники роблять все, щоб їх дістати", - розповів Кличко журналістам на місці події.