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Ракетний удар по Києву: під завалами перебувають люди

Фото: під завалі будинку в Шевченківській районі Києва знаходяться люди (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

У Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди рано вранці потрапила ракета, є люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

За його словами, частину мешканців будинку евакуйовано.

Кличко зазначив, що в результаті "прильоту" постраждали дві людини, їх госпіталізували.

"Зараз постраждалим надається допомога. Ті, хто в лікарні, знаходяться в стабільному стані. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Зараз ми чуємо, що є люди під завалами. Рятувальники роблять все, щоб їх дістати", - розповів Кличко журналістам на місці події.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Все що відомо на даний момент про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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