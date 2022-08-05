Через ракетну загрозу Ізраїль змінив порядок зльоту літаків і відкрив сховища

Через загрозу ракетних ударів з сектора Гази по центральному Ізраїлю відкрили бомбосховища і внесли зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона. Сьогодні проводиться операція "Світанок" проти терористів "Ісламського джихаду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.
Повідомляється, що у зв'язку із загрозою ударів у відповідь з сектора Гази в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона змінили порядок злетів і посадок літаків.
Крім того, муніципалітети Беер-Шеви, Ашкелона і Ашдода розпорядилися відкрити укриття. Також бомбосховища відкриють в містах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана і Рамат-а-Шарон. Мерія Тель-Авіва-Яффо заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова відкрити все в разі повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні Ізраїль почав військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа.
Також стало відомо про ліквідацію ватажка цієї організації Тайсіра Джабарі.
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