Від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Внаслідок вогню постраждала неповнолітня біженка з Харкова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.
Як відзначив Труш, загалом за медичною допомогою внаслідок обстрілу звернулись 23 людини, серед яких цивільні й військові.
"Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості", - пише голова Тернопільської ОВА.
Також серед постраждалих є й 12-річна дівчинка з Харкова. Її сім’я покинула місто ще на початку повномасштабного вторгнення.
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