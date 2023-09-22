Ракетный удар по югу Одесской области: полиция показала последствия
Вечером 21 сентября российская армия в очередной раз атаковала юг Одесской области, в результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.
По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.
По данным пресс-службы, на месте попадания работают экстренные службы. Событие квалифицировано по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские производят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия", - говорится в сообщении.
Удар по Одесской области
Напомним, вечером 21 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге Украины. После этого жителей Одесской области призвали пройти в укрытие.
После этого стало известно, что россияне нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Оникс". В Одесской области поврежден объект рекреационной инфраструктуры. В результате атаки начался пожар, который оперативно ликвидировали.
Отметим, россияне регулярно обстреливают Украину с помощью дронов и ракет. Последняя подобная атака произошла 21 сентября.