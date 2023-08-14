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Ракетный удар по Одессе: в городе возникло несколько пожаров, есть раненые

Фото: войска РФ нанесли комбинированный удар по Одессе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ нанесли комбинированный удар по Одессе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе, в результате которого возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

В ОК "Юг" также отметили, что враг снова направил ударные дроны по южным областям и призвали не покидать укрытий.

В результате обстрела Одессы есть пострадавшие

В ОВА сообщили, что по предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили три человека, им оказывается вся необходимая помощь.

Ночные атаки на Одессу

Войска РФ сегодня ночью, 14 августа, совершили комбинированный удар по Одессе и Одесской области с применением "Шахедов" и крылатых ракет, предварительно, типа "Калибр".

По данным ОК "Юг", предварительно сообщалось о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного.

Российские оккупанты в последние недели активно атакуют дронами и крылатыми ракетами объекты в Одесской области. Так, 2 августа войска РФ овали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

 

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