Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар

Российские войска нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Кривому Рогу Днепропетровской области сегодня ночью, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", - говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Лысака, к счастью, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Ночной обстрел Украины 21 октября

Российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Поздно вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже стало известно, что после ракетных и дроновых ударов в городе обошлось без потерь.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.

В Генштабе сообщили, что враг для удара по Украине применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и крылатые ракеты "Искандер-К", а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131.