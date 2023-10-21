ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар

Суббота 21 октября 2023 07:46
UA EN RU
Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар Фото: войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 21 октября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Кривому Рогу Днепропетровской области сегодня ночью, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", - говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Лысака, к счастью, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Ночной обстрел Украины 21 октября

Российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Поздно вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже стало известно, что после ракетных и дроновых ударов в городе обошлось без потерь.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.

В Генштабе сообщили, что враг для удара по Украине применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и крылатые ракеты "Искандер-К", а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
В Генштабе назвали ракеты, которыми войска РФ ночью обстреливали Украину
В Генштабе назвали ракеты, которыми войска РФ ночью обстреливали Украину
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ