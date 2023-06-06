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Ракетный удар по Киеву: силы ПВО обнаружили и сбили более 20 вражеских целей

Фото: силы ПВО обнаружили и сбили в Киеве более 20 вражеских целей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву сегодня ночью, 6 июня. Сообщается, что силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву сегодня ночью, 6 июня. Сообщается, что силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

"Предварительно, удар был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было", - говорится в сообщении КГВА.

Ночная атака оккупантов на Киев

Сегодня ночью, 6 июня, в Киевской области были слышны взрывы, сообщается о работе украинских сил ПВО. Вскоре воздушная тревога была объявлена повторно. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве и подчеркнул, что в городе работают украинские силы ПВО.

По его словам, после ночных взрывов в Киеве зафиксирован вызов в Дарницкий район столицы. Все службы следуют на место происшествия.

По данным КГВА, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на проезжую часть, также повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются.

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