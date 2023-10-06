Ракетный удар по Харькову: под обстрел попали португальские журналисты

Съемочная группа португальского телеканала RTP попала под ракетные обстрелы центра Харькова утром 6 октября. Журналисты не получили ранения, но был уничтожен автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко.

"Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целы, но думал, что уже все", - рассказал украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко.

В целом в планах журналистов RTP была командировка в Донецкую область на передовую. На пути из Киева они остановились в Харькове. Сегодня журналисты планировали выехать в село Гроза, где вчера из-за российского удара погибли более 50 человек.

"Ракета прилетела почти в гостиницу", - сказал Коваленко.

Фото: португальские журналисты попали под обстрел в Харькове (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Отмечено, что данный отель очень популярен среди журналистов, представителей различных международных организаций, приезжающих в командировку в Харьков.

В НСЖУ указывают, что обстрелы российскими ракетами гостиниц и заведений питания, которыми пользуются командировочные журналисты (гостиницы в Харькове и Запорожье, пиццерия в Краматорске) - это сознательная тактика оккупантов, направленная на запугивание журналистов и представителей гражданского сектора.

"Национальный союз журналистов Украины выражает полную солидарность Андрею Коваленко и португальским коллегам и проинформирует о новом военном преступлении международных партнеров", - отметил Томиленко.

Ракетный обстрел Харькова 6 октября

Войска РФ утром 6 октября совершили ракетную атаку по Харькову, и удар пришелся по центру города, а именно по Киевскому и Основянскому районам.

Взрывы в городе раздались около 6:46, и сразу после этого в области была объявлена воздушная тревога.

Предварительно для ударов по Харькову российские оккупанты применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову в это утро и кадры с места происшествия - в материале РБК-Украина.