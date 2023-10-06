Ракетный обстрел Харькова повредил ЛЭП: какая ситуация в энергосистеме

Без электроэнергии в Харькове временно остались 33 юридических и 127 физических потребителей.

Кроме того, в Киевской области вчера обесточивались 50 тысяч потребителей - это связано с отключением подстанции 110 кВ в регионе из-за действий защиты.

Сегодня электропитание для потребителей в Киевской области возобновлено.

Ситуация в прифронтовых областях

В Донецкой области из-за российских обстрелов без света оставались 23 населенных пункта.

Также была обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Энергетики работают над возобновлением питания там, где разрешает ситуация безопасности", - рассказали в правительстве.

Ситуация с генерацией

В правительстве отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

"Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной", - указывается в сообщении.

Ракетный обстрел Харькова 6 октября

Этим утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. По последним данным, число пострадавших в результате атаки возросло до 29 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Все подробности ракетной атаки войск РФ по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.