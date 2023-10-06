Ракетный обстрел Харькова. Игнат объяснил, почему не была объявлена тревога перед взрывами

Полковник отметил, что противник применял ракетное вооружение, однако точный его тип еще предстоит установить.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - сказал он.

Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые украинской стороне предоставляют партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе с взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - рассказал полковник.

Также он отметил, что ситуация схожа с ударами из реактивной артиллерией - тоже "летит считанные секунды".

Кроме того, представитель Воздушных сил отметил, что при вчерашнем вражеском ударе по селу Гроза российские военные также применяли баллистическое вооружение, и время от объявления воздушной тревоги до самого удара составило около 10 минут.

"Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика - это не много времени", - сказал он.

Ракетный удар по Харькову 6 октября

Этим утром российские оккупанты атаковали центр Харькова. В результате атаки, по последним данным, получили ранения 16 человек, есть жертва.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

Подробности вражеского ракетного обстрела Харькова - читайте в материале РБК-Украина.