Ракетные установки и гаубицы: СМИ узнали, какую помощь получила Украина от Италии

РСЗО и гаубицы

По данным издания, Украина получила от Италии высокоточные установки MLRS. Они являются обновленной версией HIMARS, которую украинские военные умело применяют с лета. Ракетный комплекс имеет гусеничную основу и выпускает сразу по 12 ракет.

Также Италия предоставила самоходные гаубицы немецкой разработки Pzh2000, которые могут выпустить 20 снарядов всего за 3 минуты. Они поражают цели в 40 километрах. По сути Pzh2000 имеет мощность трех российских гаубиц, поскольку их боеприпасы похожи на ракеты. Вероятно, Украина получила 5-6 таких гаубиц от Италии.

Кроме того, ВСУ получили самоходные гаубицы M109L. Это бронированные гусеничные машины со 155-мм калибром, работающие на "натовских" боеприпасах. Италия ранее произвела сотни таких гаубиц, но с начала 2000-х они были сняты с производства. В СМИ считают, что Украине могли передать от 20 до 30 таких машин.

Еще весной стало известно, что Италия передала гаубицы Fh70. Издание отмечает, что украинские защитники использовали их при освобождении Харьковской области и боях на Донбассе.

Бронемобили

По данным издания, со складов Италии сняты десятки боевых транспортных машин М113. Это немного устаревшие модели бронированной техники, но они позволяют ВСУ быстро передвигаться по линии фронта.

Также ВСУ получили бронеавтомобили повышенной проходимости "Линс". Их передали десантно-штурмовым подразделениям, которые освобождают Херсонскую область. Эти бронемобили могут выдержать даже подрывы мин.

Другое оружие

В итальянских СМИ считают, что Украина получила также 120-мм минометы, которые использовали защитники Мариуполя. Они неоднократно были зафиксированы на фото.

По информации издания, ВСУ получили крупнокалиберные пулеметы. Их устанавливают на джипы и пикапы. Часть из них передали бригадам "Азова".