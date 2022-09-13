Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"У Чорному морі, поблизу узбережжя АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих "Калібрів", - зазначили військові.

Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, в ОК "Південь" закликали українців бути пильними.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонні", - додали наші воїни.