Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Группировка вражеских сил состоит из 12 кораблей и катеров, которые маневрируют вблизи Крыма, укрываясь от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут", - отметили украинские военные.
РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, среди которых один подводный. Они снаряжены частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук.
В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными, и призвали:
Напомним, 14 октября авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на юге. Наши воины уничтожили 2 "Града" и склад боеприпасов врага.
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