Ракетная угроза по всей Украине. Что известно о масштабной тревоге

По всей Украине сегодня днем объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет МиГ-31К россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 14:29 карта воздушных тревог выглядит так:

В чем причина тревоги

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, причиной масштабной тревоги в Украине является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

"Вся Украина - ракетная опасность! Слит МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны сложно перехватить.

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