Ракетная угроза по всей Украине. Что известно о масштабной тревоге
Фото: в Украине ракетная угроза из-за взлета российского МиГ-31К (defenceblog.com)
По всей Украине сегодня днем объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет МиГ-31К россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 14:29 карта воздушных тревог выглядит так:
В чем причина тревоги
Как сообщили в воздушных силах ВСУ, причиной масштабной тревоги в Украине является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.
"Вся Украина - ракетная опасность! Слит МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Отметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны сложно перехватить.
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