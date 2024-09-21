Ракетная программа Украины мощная, ждем согласия партнеров на финансирование, - Умеров

Министерство обороны Украины разработало мощную ракетную программу. Партнеры уже дали устное согласие, что будут финансировать ее.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Рада".
"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той возможности, по которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", - сказал он.
Умеров добавил, что в ближайшее время украинская сторона получит финальные ответы от партнеров.
Кроме того, министр подчеркнул, что делается все возможное для того, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая существует в Украине.
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