Ракетная программа Украины мощная, ждем согласия партнеров на финансирование, - Умеров

"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той возможности, по которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", - сказал он.

Умеров добавил, что в ближайшее время украинская сторона получит финальные ответы от партнеров.

Кроме того, министр подчеркнул, что делается все возможное для того, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая существует в Украине.