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Ракетная опасность. В Украине третий раз за сутки масштабная тревога

Фото: В Украине третий раз за сутки масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 18:37 воздушная тревога объявлена почти во всех областях.

По состоянию на 18:21, карта воздушных тревог выглядит так:

Причина тревоги

Оновлено 19:00

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты выпустили по Украине "Кинжалы".

"Внимание - пуск Кинжалов из района Тамбова, РФ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что захватчики повторно запустили "Кинжалы", которые направляются в сторону Житомира, Староконстянтиновки и Полтавской области.

Обновлено.

В 18:29 в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области!

"Направление руку может меняться! Оставайтесь в укрытии", - говорится в сообщении.

Позже в ВС сообщили, что крылатые ракеты входят в Киевскую область.

Воздушные силы ВСУ сообщили, сейчас тревога была объявлена из-за ракетной опасности в большинстве областей.

"Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении.

Также угроза ракетного обстрела в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сообщается, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.

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Война России против Украинывоздушная тревога