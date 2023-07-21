Ракетная опасность. В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и в ряде областей сегодня объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 10:42 карта тревог выглядит так:
В Командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о ракетной опасности Киевской области.
Между тем, начальник КГВА Сергей Попко также предупредил о ракетной опасности.
"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!" - пишет Попко.
В свою очередь, мониторинговые каналы информируют о якобы баллистической цели в направлении Киева, но впоследствии добавили, что "цель перестала существовать в пределах Киевской области".
В сети также пишут о взрывах в Черниговской области, но пока неизвестно, связано ли это с баллистикой.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:53 выглядит так:
"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!" - информируют в Командовании Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 11:02 карта тревог выглядит так:
Напомним, что в последнее время воздушные атаки россиян усилились. Враг на этой неделе нацелился на юг, а именно на порты и агропромышленность после того, как вышел из "зернового соглашения".
В частности, на рассвете РФ выпустила ракеты типа "Калибр" и попала в терминалы с зерном одного из агропредприятий в Одесской области. В результате чего два человека получили ранения. Было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Также пострадала и техника ГСЧС.
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