Ракетная атака на Львов: количество жертв увеличилось до 7

Таким образом количество жертв увеличилось до семи человек.

Чиновник уточнил, что погибшая - женщина.

"Семь погибших. Под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины", - рассказал глава ОВА.

Ракетный удар РФ по Львову

Во Львове прошлой ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. РФ атаковала областной центр ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы противовоздушной обороны сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек. Уже вечером глава Львовской ОВА сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночных обстрелов армии РФ.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.