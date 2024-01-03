Ракетная атака на Киев 2 января: количество пострадавших возросло до 50 человек

Как сообщается, к утру 3 января в столице ликвидировано возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв. м. Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Всего в Киеве пострадали 50 человек, еще двое погибли. Спасены 57, на свежий воздух выведено 134 человека.

Массированный удар по Киеву 2 января

Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.