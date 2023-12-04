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Ракеты, зенитки и шесть САУ "Богдана" в месяц. Зеленский провел военный селектор

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание военного селектора в понедельник, 4 декабря. Среди прочего обсуждался вопрос увеличения производства САУ "Богдана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Ежедневный селектор. Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", - заявил он. 

Зеленский добавил, что дают результат и усилия по наращиванию собственного производства.

"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", - подчеркнул он. 

По его словам, работает и "зерновой коридор". Уже превышена отметка в 7 млн тонн грузов.

"Также получил доклады разведок, сводки с фронта. Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", - заявил Зеленский. 

Он добавил, что чрезвычайные службы, ОВА и МВА Херсона преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим.

"А Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город", - отметил он.

СОУ "Богдана"

"Богдана" - украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработка начата как минимум с 2018 года. Стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный. В этом году официально принята на вооружение ВСУ.

Из открытых источников известно, что на вооружении украинских войск их всего семь штук, и то вместе с несерийными образцами.

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