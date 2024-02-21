Как сообщает издание, там расположена степь, где расположен особо охраняемый природный заказник.

Журналисты заявили, что после испытаний на полигоне Капустин Яр ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах.

Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают у их домов, убивают их скот, а пожары в результате падения казахи тушат сами.

Отмечается, что еще более тяжелы экологические последствия. Взрослые в Бокейорде умирают от рака, а дети рождаются с инвалидностью.

В статье говорится, что, когда Казахстан стал независимым, испытания российских ракет на его территории не прекратились, теперь республика сдает в аренду земли под полигоны.

"Аренда" для испытаний

По свидетельству местного гида-предпринимателя, испытательный полигон стал крушением для местной флоры и фауны. Вдобавок, он напрямую влияет на экономическое развитие региона в области животноводства.

"Я за аренду земли для скота плачу больше. У россиян тайга есть, почему там не испытывают? Они ракеты запускают только тогда, когда ветер с запада, со стороны Кап-Яра, и осколки в нашу сторону летят", - подчеркивает Нагим Тажмуратов.

По его словам, в такие дни местные жители даже не могут выйти из дома, так как траектория падения всегда неизвестна.

"Были случаи, когда перед испытаниями российские военные приезжали к нам и вывозили жителей аулов в 10 километрах", - говорит он.

В статье отмечают, что полигон в Бокейорде занимает половину всей площади района - 943 тысячи гектаров. За аренду всех полигонов Россия платит по 2,3 доллара за гектар в год.