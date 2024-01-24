Ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на Москву, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба все еще надеется, что Украина сможет убедить немецкое правительство в передаче необходимых нашему государству дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского главы МИД в интервью Bild .

Как утверждает Кулеба, продолжаются переговоры с немецким правительством.

"Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта", - сказал глава МИД Украины.

В то же время Кулеба повторил, что Украина не будет использовать данные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

"Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России", - отметил он.

Как подчеркнул глава украинского МИД, нашему государству необходимы Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру по линии фронта на территории Украины.