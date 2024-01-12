Ракеты Storm Shadow были интегрированы в украинские Су-24, - гендиректор MBDA

По его словам, из-за вторжения России в Украину в мире значительно возрос спрос на разные виды вооружения и их модификацию.

Он отметил, что компания смогла в достаточно короткие сроки модифицировать Storm Shadow/SCALP на самолеты Су-24. Он считает, что в обычном темпе для такой работы потребовалось бы около шести лет. Однако на скорую модификацию повлияло то, что его компания получила фактически "карт-бланш" в своей работе.

В частности, ранее было известно о том, что для установки Storm Shadow были использованы пилоны от ударного самолета Tornado.

При этом ранее эта же компания заявляла, что могут адаптироваться на СУ-24 и ракеты Taurus и для этого им понадобится около 6 месяцев.

Использование Storm Shadow

В конце сентября 2023 г. в СМИ появилась информация о том, что Украина якобы использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Снабжение ракет в Украину

В мае стало известно, что Великобритания передает нам более мощные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG класса "воздух - земля". А два месяца спустя о поставке аналогичного вооружения заявила Франция.

Дальность этой франко-британской авиационной ракеты в базовой модели может достигать 560 км. Но украинская армия, вероятно, получила экспортный вариант, ограниченный 250-290 км. Боевая часть этих ракет – примерно 450 кг. Это кратно больше, чем у наших ударных БПЛА (вес их боевого заряда не превышает 75 кг, у "шахедов" – около 50) и у GMLRS до HIMARS (примерно 90 кг).

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