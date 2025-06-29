Ракеты летели на Львов, под ударом Запад Украины: все о последствиях комбинированной атаки РФ

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Польша поднимала авиацию

РФ атаковала дронами и ракетами, в воздух поднимались вражеские Ту-95 и МиГ

В Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура

О взрывах сообщалось, в частности, в Киеве, Львове, Николаеве, на Полтавщине

Во Львовской области под ударов критическая инфраструктура

Львовская область

Местные власти сообщали об угрозе дронов и ракет для региона. По данным Воздушных сил, большое количество ракет этой ночью летело на Львовщину, работала ПВО. Сейчас о последствиях не сообщается.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, ночью враг атаковал Львовщину беспилотниками и крылатыми ракетами. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - добавил он.

Полтавская область

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Черкасская область

"Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", - сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о ракетном ударе по городу, в результате которого повреждено производственное помещение одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

Чем атаковал враг

РФ вечером 28 июня запустила по Украине волны дронов, также сообщалось о взлете трех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

Кроме того, под утро Воздушные силы зафиксировали и взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

В целом, по данным Воздушных сил, крылатые ракеты летели курсом на Хмельницкий, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.