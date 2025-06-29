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Ракеты летели на Львов, под ударом Запад Украины: все о последствиях комбинированной атаки РФ

Фото: РФ массировано атаковала Украину ракетами и дронами (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

Россия снова массированно атаковала Украину. В ночь на 29 июня враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины.

Что известно о комбинированном ударе РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Польша поднимала авиацию
  • РФ атаковала дронами и ракетами, в воздух поднимались вражеские Ту-95 и МиГ
  • В Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура
  • О взрывах сообщалось, в частности, в Киеве, Львове, Николаеве, на Полтавщине
  • Во Львовской области под ударов критическая инфраструктура

Львовская область

Местные власти сообщали об угрозе дронов и ракет для региона. По данным Воздушных сил, большое количество ракет этой ночью летело на Львовщину, работала ПВО. Сейчас о последствиях не сообщается.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, ночью враг атаковал Львовщину беспилотниками и крылатыми ракетами. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - добавил он.

Полтавская область

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Черкасская область

"Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", - сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о ракетном ударе по городу, в результате которого  повреждено производственное помещение одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

Чем атаковал враг

РФ вечером 28 июня запустила по Украине волны дронов, также сообщалось о взлете трех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

Кроме того, под утро Воздушные силы зафиксировали и взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

В целом, по данным Воздушных сил, крылатые ракеты летели курсом на Хмельницкий, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на фоне атаки дронов фиксировались взрывы. Местные власти предупреждали о работе ПВО.

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