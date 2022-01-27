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Ракета SpaceX у березні вріжеться в Місяць: що сталося

Автор: Сергій Пишкін

Вже цього березня ракета Ілона Маска може врізатись у Місяць. Апарат було запущено ще у 2015 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Другий ступінь ракети SpaceX вивів кліматичну обсерваторію NOAA у космос після чого почав подорожувати хаотично по орбіті. Причиною цьому стала не достатня кількість палива, щоб повернутися на Землю.

Згідно з даними фахівців, вага ракети становить близько 4 тонн, а вріжеться у Місяць апарат вже 4 березня зі швидкістю 2,58 км/с.

Наразі невідомо в яке саме місце вдарить ракета, однак це буде перше в історії зіткнення поверхні Місяці зі штучним тілом.

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SpaceX