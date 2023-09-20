Ракета "Нептун" не успела пройти испытание. Ее тестировали на реальных целях, - Неежпапа

Он отметил, что ракета "Нептун" должна пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения РФ, но вместо этого ее тестировали в реальных целях.

По словам вицеадмирала, сначала Украина атаковала с помощью "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен". Однако системы радиоэлектронной борьбы российского корабля помешали ракетам. Тогда фрегат получил лишь незначительные повреждения, а несколько моряков получили ранения.

Неижпапа добавил, что, несмотря на это, Россия так и не поверила, что у Украины есть "настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах", отправив крейсер "Москва" в зону поражения.

Напомним, что 13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва". А 15 апреля Россия признала, что флагман российского флота затонул.

Ракеты "Нептун"

Потопление "Москвы" - не единственная заслуга "Нептун". В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Тогда был поражен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Отметим, что "Нептун" - это противокорабельная крылатая ракета, разработанная Киевским конструкторским бюро "Луч". Ракета имеет боевую часть 150 кг и предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, как крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных кораблей.

Дальность действия ракеты - до 300 км. Она имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и летит на высоте в несколько метров над уровнем моря. Она также способна маневрировать во время полета.

Больше о новейшей украинской ракете - читайте в материале РБК-Украина.