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Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории России

Фото: Raiffeisen получил половину свой прибыли на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой обширный и прибыльный бизнес на территории России по соглашению с Европейским центральным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на квартальный отчет банка.

Банк оказался под давлением властей по обе стороны Атлантики, требующих сократить его присутствие в стране после начала войны против Украины.

"RBI еще больше сократит бизнес Райффайзенбанка Россия в соответствии с требованиями ЕЦБ", - говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, кредиты для клиентов сократились почти на 60% с пика во втором квартале 2022 года до 5,8 млрд евро, введены широкие ограничения на платежи с территории России, а также приняты меры по дальнейшему сокращению клиентских депозитов.

Прибыльный бизнес

Банк сообщил о росте консолидированной прибыли во втором квартале на 14% до 661 млн евро. Половину своей прибыли RBI получил на России, однако из-за западных санкций эта прибыль осталась у местного дочернего банка.

Банк заявил, что ограничения на территории России означают, что он предоставляет кредитные и платежные услуги только предварительно одобренному списку крупных и международных компаний. Raiffeisen не предлагает срочные депозиты, а текущие счета не приносят процентов, а банк взимает высокие комиссии за обслуживание.

RBI вновь заявил, что работает над продажей или выделением своего российского подразделения, но не может сделать прогноз относительно сроков, поскольку любая сделка требует нескольких одобрений.

Raiffeisen подвергся критике за сохранение своих российских операций после вторжения Владимира Путина в Украину в 2022 году.

Ранее в этом году RBI отказался от покупки промышленной доли стоимостью 1,5 млрд евро, связанной с российским магнатом Олегом Дерипаской. В письменном ультиматуме, который 8 мая был направлен банку, Европейскому центральному банку и правительству Австрии, Вашингтон пригрозил ограничить доступ Raiffeisen к доллару, что является потенциальным смертным приговором для крупнейшего западного кредитора на России.

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